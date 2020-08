Pugno in faccia a un carabiniere: disposto il carcere per l'aggressore

CEGLIE MESSPICA - Si aggrava la misura cautelare emessa a carico del 29enne Francesco Pio Morelli, di Ceglie Messapica, a seguito di un pugno al volto sferrato a un carabiniere lo scorso 21 agosto. L’uomo, già detenuto per altra causa, è stato raggiunto da una ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento, emesso dal tribunale di Brindisi, gli è stato notificato dai carabinieri della stazione di Ceglie Messapica. Morelli fu arrestato in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In quella occasione, i carabinieri, nell’ambito dei controlli anti Covid, notarono il 29enne in strada, intendo a conversare con un altro individuo, anch’egli già noto per trascorsi giudiziari. Una volta raggiunto dai carabinieri, Morelli sarebbe andato in escandescenze, aggredendo uno dei militari.