Interviene per sedare lite in strada: colpito con un pugno in faccia

TORCHIAROLO - Sferrò un pugno al volto di un uomo intervenuto per sedare una lite. Un 59enne di Torchiarolo è stato denunciato per percosse. La segnalazione all’autorità giudiziaria è scaturita dalle indagini effettuate dai carabinieri della stazione di Torchiarolo, a seguito della denuncia querela sporta dalla vittima, un 57enne del posto. L’episodio risale allo scorso settembre. Il 57enne, mentre percorreva una via del centro, si accorse di un’accesa lite fra un uomo e una donna. Anziché far finta di nulla, l’uomo intervenne, cercando di placare gli animi. Per tutta risposta il 59enne lo colpì con un pugno.