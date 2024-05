Pullman senza assicurazione: partenza per la gita posticipata per 75 studenti

BRINDISI – Pullman senza assicurazione, senza libretto di circolazione e con ‘gomme lisce’: partenza della gita posticipata per 75 alunni di terza media della scuola Giulio Cesare di Brindisi. Il mezzo è stato sequestrato dagli agenti della Polizia locale. Al momento in cui scriviamo i giovani studenti sono nell’Aula Magna della scuola in attesa dell’arrivo di un nuovo bus. La partenza era prevista per le 11 di oggi giovedì 23 maggio: destinazione Policoro (Basilicata). Da quanto si apprende dovrebbero partire attorno alle 14.30.

A richiedere l’intervento degli agenti della Polizia locale sono stati alcuni genitori turbati dalle condizioni in cui versava il mezzo all’arrivo al punto di fermata: i vetri erano sporchi così come gli interni. Qualcuno ha notato anche gli pneumatici ‘lisci’, pericolosi quindi. Il viaggio d’istruzione, della durata di tre giorni, ha interessato tutte le classi di terza media dell’Ic commenda di cui fa parte la Giulio cesare. Su tre pullman giunti per caricare gli studenti uno ha destato preoccupazione. Si tratta di un mezzo a due piani, per altro senza lo spazio idoneo per i bagagli. Alcuni genitori si sono attivati per assicurarsi che i loro figli avrebbero viaggiato su un autobus sicuro.

Attraverso un controllo presso la sala operativa della questura è emerso che il veicolo era sprovvisto di assicurazione, la stessa era scaduta da circa un mese. Sul posto, quindi, è stata inviata anche una pattuglia della Polizia locale per tutti i controlli del caso. Il libretto di circolazione non è stato trovato ed effettivamente gli pneumatici non erano idonei per affrontare un viaggio.

Così è scattato il fermo amministrativo con relativi verbali. Il veicolo è stato parcheggiato e potrà essere rimosso solo con il carro attrezzi. Per gli sfortunati studenti partenza ritardata.

