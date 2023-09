Punto da uno sciame di api muore in campagna per shock anafilattico

FRANCAVILLA FONTANA - Si è accasciato a terra dopo aver chiesto aiuto ad un secondo uomo che era vicino a lui. Non ce l'ha fatta il francavillese Francesco D'Amone, 68 anni, colpito da shock anafilattico nella mattinata di oggi (23 settembre).

Personalità piuttosto conosciuta nel suo paese di origine, spesso si divertiva a registrare dei video da pubblicare sui social, in particolare utilizzando tik tok, piattaforma amata dai più giovani.

L'uomo si trovava in un'area di campagna al confine tra Francavilla e Oria quando è stato punto da numerose api. L'accaduto gli ha causato un malore fatale. Nulla ha potuto il personale del 118 chiamato per soccorrere il malcapitato, se non far altro che accertarne la morte.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana per eseguire i rilievi del caso.