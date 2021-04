Uno in quarantena fiduciaria, l'altro in isolamento perché positivo: erano a spasso

ERCHIE - Uno era in "quarantena per contatto stretto di caso Covid–19” e l'altro per “isolamento domiciliare per positività al test Covid–19”. Nessuno dei due è stato trovato in casa al momento del controllo operato dai carabinieri. Due 61enni di Erchie sono stati denunciati per “violazione degli obblighi di quarantena e isolamento fiduciario di soggetto positivo al Covid–19”. I conrolli da parte dei militari risalgono alla mattinata del 25 aprile scorso