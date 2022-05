Quattro anni di maltrattamenti: fine di un incubo per una donna, arrestato l'ex

SAN PIETRO VERNOTICO - Quattro anni di maltrattamenti, anche in presenza della figlia minore, che solo poche settimane fa ha avuto il coraggio di denunciare. Fine di un incubo per una donna: nella giornata di ieri, giovedì 19 maggio, i carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, hanno arrestato il suo ex, un 42enne del posto, per maltrattamenti. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dai militari dopo la denuncia presentata dalla vittima a inizio di questo mese e successive indagini. Nella giornata di oggi l'uomo, assistito dall'avvocato Raffaele Lomartire, è stato ascoltato nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia dove ha chiarito la sua posizione rispondendo alle domande del Gip che ha accolto l'istanza di scarcerazione presentata dal legale. Il 42enne è stato posto ai domiciliari.