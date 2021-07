Quindici positivi al Covid-19 sulla nave proveniente dalla Grecia: passeggeri bloccati

Si tratta di componenti dell'equipaggio e passeggeri. E' arrivata a Brindisi alle 12.30 di ieri, martedì 20 luglio. E' stata sanificata e oggi è pronta per ripartire

BRINDISI - Quindici positivi al Covid-19 sul traghetto Euroferry Olimpia della Grimaldi Lines, giunto alle 12.30 di ieri (martedì 20 luglio) allo scalo marittimo di Costa Morena a Brindisi, proveniente dalla Grecia. Da quanto si apprende si tratta di sei componenti dell’equipaggio e passeggeri. La nave, che trasporta passeggeri e Tir, è stata spostata da Punta delle Terrare a Costa Morena Est, sanificata e oggi alle 19 sarà pronta per ripartire. L’equipaggio, in tutto sono 49 marittimi, è stato interamente sostituito.

La scoperta è stata fatta durante i controlli previsti nell'ambito delle misure anti-covid, è risultato positivo un membro dell'equipaggio e da lì sono scattate le verifiche per tutti.

Al momento, da quanto si sa, i passeggeri sono stati bloccati, per essere sottoposti a tampone. Non sarebbero rientrati a casa e la compagnia si è occupata dei relativi ristori. Per ognuno è stata disposta la quarantena che dovrebbe essere fatta presso il poprio domicilio.

