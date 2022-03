Una 16enne brindisina scompare a Lecce: ore di apprensione

Una ragazza di 16 anni, originaria di Brindisi, è scomparsa ieri, 23 marzo. Si tratterebbe, quasi certamente, di un allontanamento volontario, ma le circostanze in generale mettono in forte apprensione famiglie, amici, educatori, quanti la conoscono e abbiano a che fare ogni giorno con lei. Il caso è stato segnalato ai carabinieri del capoluogo salentino e, nelle ore, la notizia si è diffusa anche tramite altri circuiti. In primis, quello di Chi l’ha visto?, la longeva trasmissione di Rai 3 dedicata proprio alle segnalazioni di persone scomparse. La scheda è presente da ieri sera.

Vittoria Rita (nella foto sopra) è originaria di Brindisi, è ospite presso una struttura di Lecce. Vittoria è alta 1 metro e 60 centimetri, ha occhi e capelli castani. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa, in primis, sulla pagina Facebook ufficiale del coordinamento provinciale del volontariato di Protezione civile di Lecce https://www.facebook.com/cvpclecce, che ha diffuso un dettaglio: è stata vista l’ultima volta intorno alle 18 di martedì 22 marzo nel centro di Lecce. Al momento della scomparsa, indossava jeans e una felpa rossa con cappuccio.

Chiunque dovesse avvistarla, è pregato di contattare le forze dell'ordine al 112 o al 113.