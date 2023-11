Ragazza vuole buttarsi dal Monumento al Marinaio: tragedia evitata

BRINDISI - Una ragazza aveva intenzione di buttarsi giù dal Monumento al Marinaio. Fortunatamente, ha desistito, grazie all'intervento di carabinieri, vigili del fuoco e 118. E' accaduto oggi, domenica 5 novembre 2023, poco dopo le 15, a Brindisi. Nel momento in cui si scrive, la ragazza sta venendo visitata e accudita dai sanitari.

L'area è stata interdetta, vista la delicatezza della situazione. E proprio perché la vicenda tocca temi sensibili, le informazioni qui riportate sono ridotte all'essenziale. La tragedia evitata è sì di natura personale, ma è accaduta in un luogo pubblico, dunque è necessario fornire qualche scarna riga sui fatti.

Polizia locale, vigili del fuoco e carabinieri sono giunti sul posto per far desistere la giovane e possibilmente portarla in salvo. Due militari, vigili del fuoco e sanitari sono saliti sul monumento e, finalmente, la ragazza è tornata sui propri passi. Una volta a terra e al sicuro, è stata affidata al 118.

A questo punto, è utile spiegare che esistono alcuni servizi e numeri telefonici adatti. Se si ha bisogno di aiuto, o si conosce qualcuno che ha necessità di aiuto, è bene sapere che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. E' anche possibile contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22). Anche il 118 si occupa, oltre che di emergenza medica, anche di quella psichiatrica. Esistono altri numeri utili, per situazioni di pericolo differenti, come il 19696 (il Telefono azzurro, per adolescenti) o il 1522 (il Telefono rosa, per donne vittime di violenza).