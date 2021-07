Ragazzina investita da auto: ricoverata in prognosi riservata in Neurochirurgia

OSTUNI - Una ragazzina di 14 anni è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Perrino di Brindisi a causa delle ferite riportate in seguito a un investimento in cui è rimasta coinvolta. E' stata colpita da un'auto elettrica nel pomeriggio di domenica 4 luglio a Rosa Marina, località balneare di competenza del Comune di Ostuni. La piccola è stata portata in codice Rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi e successivamente ricoverata.