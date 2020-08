Ragazzini lo disturbano mentre pesca e li minaccia con un coltello

TORCHIAROLO - Un 75enne del novarese è stato denunciato dai carabinieri di Torchiarolo per porto abusivo di arma in luogo pubblico e minaccia grave. L'uomo nel tardo pomeriggio del 12 agosto scorso, mentre effettuava pesca sportiva nella marina Torre San Gennaro (Torchiarolo), vedendosi disturbato dai tuffi in acqua di alcuni ragazzi, ha impugnato un coltello e minacciato uno di essi, un quattordicenne. Il ragazzo si è recato in caserma insieme ai genitori per sporgere denuncia.

La successiva perquisizione personale effettuata nei confronti del 75enne ha consentito, ai militari di rinvenire un coltello della lunghezza complessiva di 15 cm, riconosciuto dalla vittima come l’arma usata per la minaccia, e sottoposto a sequestro.