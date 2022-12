Rapinatori armati assaltano villetta e fuggono con soldi e monili: terrore per una coppia

SAN MICHELE SALENTINO – Sono stati imbavagliati e legati. E’ una serata da incubo quella vissuta da una coppia originaria del Veneto che risiede in una villetta nelle campagne di San Michele Salentino. Marito e moglie intorno alle ore 17.30 di ieri (mercoledì 30 novembre) sono stati rapinati mentre si trovavano in casa. Ad entrare in azione dei banditi incappucciati e armati. I delinquenti si sarebbero fatti consegnare banconote e monili in oro, per un valore ancora da quantificare, per poi dileguarsi. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. Si indaga per identificare gli autori dell’assalto. La coppia, a parte il forte shock, non avrebbe riportato ferite.

Un episodio analogo si era verificato lo scorso 21 novembre, quando un’anziana residente nel centro di Fasano fu rapinata in pieno giorno, da due malviventi. Anche in quel caso la vittima fu immobilizzata da banditi con volto coperto da passamontagna.