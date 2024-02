Rapina in banca da 50 euro: autore trascina cassiera per il collo, inseguito da cittadino e preso dai carabinieri

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di grande apprensione nella mattinata di oggi, lunedì 19 febbraio, in viale Commenda a Brindisi dove un uomo armato di coltellino ha perpetrato una rapina in banca, ha trascinato la cassiera per il collo fino all'uscita, nella fuga ha sferrato un pugno a un cliente, una volta per strada è stato inseguito da un cittadino e poi, per fortuna, preso dai carabinieri. Tutto sotto gli occhi sconcertati di cittadini e automobilisti.

Si sono vissuti veri e propri momenti di panico, la situazione avrebbe potuto avere epiloghi molto più gravi. I fatti si sono verificati nella filiale della Banca Popolare Pugliese sita di fronte al MediaPorto, ex biblioteca provinciale. Sul posto è stata inviata anche un'ambulanza del 118, la cassiera vittima dell'aggressione è stata colta da malore e portata al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi.

Da quanto ricostruito il rapinatore è entrato in banca fingendosi cliente, una volta giunto allo sportello ha estratto un coltellino minacciando la dipendente della banca di consegnargli i soldi: ha ottenuto banconote per circa 50 euro. Per fuggire senza essere bloccato ha afferrato la cassiera per il collo e l'ha trascinata fino alla porta, intanto ha sferrato un pugno a un cliente. Una volta fuori si è dileguato a piedi, un cittadino lo ha inseguito, intanto erano stati allertati i carabinieri che in una manciata di minuti sono giunti sul posto riuscendo a fermare il rapinatore a poche decine di metri dalla banca. E' stato ammanettato e portato in caserma.

La filiale è stata chiusa al pubblico, su una vetrata è stato affisso un cartello scritto con il pennarello "Chiuso per rapina". Il malfattore è stato arrestato in flagranza di reato, in tasca aveva coltellino e banconote.

