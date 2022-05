Si finge cliente poi estrae coltello e prende i soldi dalla cassa: seconda rapina in pochi mesi nello stesso bar

BRINDISI - Seconda rapina in pochi mesi nel bar "Cafè Eden" di via Appia a Brindisi. Poco dopo la mezzanotte tra ieri e oggi, martedì 10 maggio, un uomo dopo essersi finto cliente, mentre il barista apriva la cassa per dargli il resto ha estratto un coltello e ha arraffato il denaro dal registratore. Aveva il volto camuffato, probabilmente dalla mascherina. E' fuggito a piedi dileguandosi nelle vie traverse. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi che ha ascoltato la testimonianza della vittima e acquisito i fotogrammi delle telecamere presenti. Il bottino è in corso di quantificazione. La notizia della rapina è stata trasmessa a tutte le pattuglie in servizio tra polizia e carabinieri.

L'ultimo colpo allo stesso bar risale alla notte tra il 16 e il 17 gennaio scorsi con un modus operandi simile. Un uomo attorno alle 2.30 si presentò nel bar e dopo aver minacciato i presenti con un coltello si fece consegnare il denaro. In quel caso indossava mascherina e occhiali.