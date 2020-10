Piombano in casa di pensionato e si fanno consegnare auto e soldi

ORIA - Momenti di paura nella serata di ieri, mercoledì 7 ottobre, per un 72enne di Oria: ignoti si sono introdotti in casa sua e si sono fatti consegnare le chiavi dell’auto oltre a denaro contante. Circa 3mila euro.

Da quanto si apprende non erano armati ma avevano il volto camuffato. La vittima, una volta rimasta sola, ha chiamato i carabinieri. Abita in una contrada in campagna. L’auto, una Citroen Picasso, era dotata di Gps ed è stata localizzata nel giro di poche ore a Torre Santa Susanna. Era stato appiccato il fuoco sul sedile anteriore, l’immediato intervento dei carabinieri di Oria ha evitato che le fiamme distruggessero il veicolo. Lo stesso è stato sequestrato per gli accertamenti dattiloscopici.