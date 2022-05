Assalto armato a un furgoncino sfocia nel sangue: tre feriti fra cui una donna

FASANO – AE’ sfociata nel sangue una rapina perpetrata fra mezzanotte e l’una di stanotte (lunedì 30 maggio) a Torre Canne, marina di Fasano. Una banda di ignoti malfattori è entrata in azione in via Messina, a pochi metri dalla villetta comunale, dove ha preso di mira il furgone di una rosticceria. Non è ancora noto quanti fossero i delinquenti. Di certo c’è che almeno uno di loro impugnava una pistola.

Ancora non si conoscono i dettagli della vicenda. Forse a seguito della reazione di una vittima, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Tre persone, fra cui una donna, sono state ferite. Diverse ambulanze con personale del 118 si sono recate sul posto. I feriti sono stati trasportati presso l’ospedale Perrino di Brindisi. A quanto pare non correrebbero pericolo di vita.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Fasano e del comando provinciale di Brindisi. I sopralluoghi sul luogo della rapina sono tuttora in corso. Si lavora a ritmo serrato per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e dare un volto ai malfattori. Saranno con ogni probabilità acquisite le immagini riprese dalle telecamere della zona.

Seguono aggiornamenti