Rapinatori armati in azione nell'Eurospin: fuggono con 2mila euro

BRINDISI - Rapinatori in azione nel supermercato Eurospin sito nel centro commerciale Brin Park a Brindisi. In due armati, pare di coltello e pistola, hanno fatto irruzione nel locale commerciale attorno all'orario di chiusura facendosi consegnare i soldi presenti in una delle casse. E' accaduto venerdì scorso. Sono fuggiti con circa 2mila euro. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della Questura di Brindisi che ha ascoltato la testimonianza di vittime e presenti. I due avevano il volto camuffato, la scena è stata ripresa dai sistemi di videosorveglianza presenti all'interno e all'esterno del supermercato. L'ultima rapina ai danni di Eurospin del Brin Park risale a maggio dello scorso anno e in quel caso si trattava del quarto colpo nell'arco di pochi mesi.