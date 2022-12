Assaltano gioielleria, ma il titolare reagisce: bloccato un rapinatore, complice in fuga

BRINDISI - Un rapinatore è stato bloccato immediatamente e ha riportato delle ferite. L'altro è tuttora ricercato. Due banditi hanno assaltato intorno alle ore 19.40 di oggi (sabato 3 dicembre) la gioielleria Anna Longo, situata sotto ai portici di via Filomeno Consiglio, a due passi da palazzo di città, nel cuore di Brindisi. Entrambi avevano il volto coperto. Almeno uno dei due era armato di pistola, non si sa se autentica o giocattolo. Le vie del centro brulicavano di persone.

Lo shopping pre natalizio era in pieno fermento. Una volta all'interno dell'attività commerciale, i malfattori hanno tentato di impossessarsi del registratore di cassa, ma si sono imbattuti nella reazione del titolare. Uno, il brindisino G.S., di 37 anni, è stato fermato sul posto e consegnato ai poliziotti, arrivati nel giro di pochi miniti. L'uomo aveva il volto insanguinato. Soccorso da personale del 118, è stato condogtto in ospedale. Il suo complice si è invece dileguato per le vie limitrofe, non si sa se con delle banconote o a mani vuote. Sulle sue tracce si sono messi gli agenti della Sezione volanti e della Squadra Mobile.

Una situazione pressoché identica si era già verificata la sera del 4 febbraio 2014. Anche in quella circostanza, infatti, il titolare dell'attività commerciale reagì a una rapina perpetrata da due uomini, bloccandone uno