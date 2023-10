Rapina nel centro commerciale: l'arrestato in silenzio, si cerca il complice

BRINDISI – Si cerca ancora il complice di Marcello Lucciulli, il brindisino di 24 anni che lo scorso 12 ottobre è stato arrestato dopo la tentata rapina ai danni della gioielleria Stroili, nel centro commerciale “Mongolfiera” di Surbo (Lecce).

Il giovane, difeso dall’avvocato Laura Beltrami, non ha fatto il nome dell’altro rapinatore e si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida che si è svolto davanti al gip del tribunale di Lecce, Alcide Maritati. Il giudice ha convalidato la misura cautelare presso il carcere di Borgo San Nicola.

Non è ancora chiaro se ad agire siano stati solo in due o se vi fosse anche il supporto di un terzo individuo. Di certo c’è che la gioielleria è stata presa di mira a ora di pranzo. Uno dei due era armato di revolver. Entrambi indossavano abiti neri e avevano il volto coperto da un casco integrali.

I rapinatori hanno minacciato la commessa, ma proprio in quel momento si trovavano nei pressi della gioielleria i poliziotti in borghese della squadra mobile di Lecce, impegnati in un servizio di prevenzione. Licciuli, armato di pistola, è stato subito bloccato. L’altro è riuscito a dileguarsi. Gli investigatori sono tuttora al lavoro per identificarlo.