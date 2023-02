Bandito armato di coltello assalta negozio di casalinghi: colluttazione con i proprietari

SAN PIETRO VERNOTICO - Una rapina con colluttazione si è verificata intorno alle ore 20.30 di oggi (sabato 18 febbraio) ai danni di un negozio di articoli per la casa situato in via Lecce 258, nei pressi della circonvallazione di San Pietro Vernotico. Da quanto appreso, un uomo con volto coperto e armato di coltello è entrato all'interno dell'attività commerciale, gestita da persone di nazionalità cinese.

Nel locale si trovavano alcuni clienti. Sotto la minaccia dell'arma, il malfattore ha costretto i due proprietari a consegnargli il denaro custodito nel registratore di cassa. Poi si sono vissuti momenti di grande concitazione, perchè proprio davanti all'attività commerciale, mentre il rapinatore si dava alla fuga, si sarebbe verificata una colluttazione con le vittime, come testimoniato da tracce di sangue rinvenute sul marciapiede, in due diversi punti. Sempre sul marciapiede è stato recuperato anche il coltello.

Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione e una pattuglia dell'istituto di vigilanza Mondialpol. I militari hanno preso nota delle testimonianze di proprietari e clienti.

Al vaglio inoltre le immagini riprese dalle telecamere che si trovano sia all'interno che all'esterno del negozio. E' da appurare se il delinquente fosse atteso da un complice a bordo di un'auto. Il bottino è da quantificare.