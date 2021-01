Rapina in pieno centro: presi due pacchi a corriere prima della consegna

E' accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 gennaio, in via Latiano

TORRE SANTA SUSANNA - I carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna e i colleghi della compagnia di San Vito dei Normanni sono a lavoro per ricostruire una rapina perpetratata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 gennaio, in via Latiano a Torre Santa Susanna: un corriere della Sda è stato affiancato da una Fiat Panda con a bordo due uomini che dopo averlo minacciato si sono fatti consegnare i due pacchi che aveva in mano. Al vaglio dei militari dell'Arma la versione della vittima ed eventuali fotogrammi delle telecamere installate nella zona. Non è stato chiarito se è stata utilizzata qualche arma, non è dato sapere (al momento), il contenuto dei pacchi.