Ennesima rapina al supermercato Eurospin: in azione due banditi

BRINDISI - L'ennesima rapina al supermercato Eurospin del parco commerciale Brin park, rione Sant'Elia, si è consumata nel pomeriggio di oggi (12 settembre) intorno alle ore 18:30. In azione due banditi con volto travisato di cui uno armato di pistola.

La coppia si è fatta consegnare il denaro contenuto in due registratori di cassa. Il bottino è ancora da quantificare, al momento non si sa se se siano giunti presso l'esercizio commerciale a piedi o a bordo di qualche mezzo. L'incursione è avvenuta davanti agli occhi di numerosi clienti. Il supermercato era infatti in piena attività.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Brindisi. Sranno acquisite le immagini riprese dalle telecamere di cui è dotata l'attività, più volta bersagliata dai rapinatori negli ultimi anni.