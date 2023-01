Bandito armato assalta supermercato: proprietario lo mette in fuga e lo insegue

CEGLIE MESSAPICA - Il coltello impugnato dal rapinatore non ha spaventato il commerciante. Grazie alla reazione della vittima, è fallita una rapina avvenuta intorno alle ore 21 di ieri (sabato 7 gennaio) ai danni del supermercato Smart, situato in via Spina Sac., a Ceglie Messapica, nei pressi del liceo classico. Un uomo con volto coperto da passamontagna è entrato all'interno dell'attività commerciale e ha impugnato il coltello, puntandolo contro il proprietario.

L'obiettivo era quello di farsi consegnare l'incasso della serata, ma il proprietario, con grande freddezza, ha preso i primi oggetti che gli capitavano fra le mani e li ha scagliati contro il malfattore. Spiazzato dalla reazione dell'esercente, il delinquente si è dato alla fuga. Il commerciante, a sua volta, si è messo all'inseguimento e lo ha quasi raggiunto, riuscendo a sfilargli il passamontagna. Il delinquente, però, è riuscito a dileguarsi.

Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di San Vito dei Normanni. Si indaga per risalire all'identità del malvivente. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere della zona.