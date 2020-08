Paura nel supermercato: tre rapinatori armati si fanno consegnare l'incasso

FASANO - Rapina a mano armata nella serata di ieri, venerdì 14 agosto, in un supermercato di Fasano: tre persone armate, forse di pistola giocattolo, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale e si sono fatti consegnare i soldi che c'erano nella cassa. Il supermercato si trova all’incrocio tra via De Curtis e via Colucci. Al momento il bottino non è stato quantificato

Sul posto si sono immediatamente recati i carabinieri della compagnia di Fasano che hanno avviato le indagini per l’individuazione dei malfattori. I militari hanno ascoltato i testimoni e visionato i fotogrammi di alcune telecamere di sicurezza.

L'intervento del sindaco

Sull’episodio interviene con una nota il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

“Il grave episodio di ieri sera dimostra che il livello di protezione e sicurezza di oggi non è adeguato alle nostre reali esigenze: l'allarme da me lanciato in occasione dei furti nelle ville del nostro territorio continua a essere attuale. Chiederò oggi stesso al Prefetto, nonostante sia Ferragosto, di rinnovare e potenziare il personale da aggiungere al controllo del nostro territorio, affinché i cittadini possano ritrovare quella sicurezza e serenità a cui hanno diritto. Bisogna fare di più”.