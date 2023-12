/ Via Grazia Balsamo

Banditi armati assaltano tabaccheria: clienti costretti a inginocchiarsi

Caccia a due uomini che intorno alle ore 20 di venerdì (1 dicembre) sono entrati in azione in via Don Gnocchi, armati di pistola e coltello. Momenti di terrore per le persone che si trovavano all'interno