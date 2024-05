Rapinatore armato di pistola in azione nel supermercato: fugge con 300 euro

BRINDISI - Rapinatore in azione nel pomeriggio di oggi, sabato 11 maggio, nel supermercato Conad di via Lucio Strabone, traversa di via Appia, a Brindisi: dopo aver puntato una pistola al cassiere si è fatto consegnare i soldi. È fuggito con circa 300 euro. Ad attenderlo fuori c'era un altro complice. Sul posto si sono recate alcune pattuglie della Sezione volanti della Questura di Brindisi e i colleghi della Squadra mobile. La rapina è stata perpetrata attorno alle 15.30, nel supermercato c'erano diversi clienti. In molti approfittano della controra per effettuare la spesa settimanale evitando la calca nelle ore di punta. I poliziotti hanno ascoltato i testimoni e visionati i fotogrammi delle telecamere installate nel supermercato e lungo la via di fuga dei malviventi.

