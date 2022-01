Rapinatore solitario in azione nella notte in un bar: armato di coltello si fa consegnare i soldi

BRINDISI - Rapinatore solitario in azione attorno alle 2.30 della notte tra ieri e oggi, lunedì 17 gennaio, presso l'Eden Cafè, in via Appia angolo via Verona. Si è presentato con il volto camuffato da mascherina e occhiali e si è fatto consegnare i soldi della cassa dopo aver minacciato i presenti con un coltello. Il bottino al momento non è stato quantificato. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi che dopo aver ascoltato la testimonianza delle vittime ha avviato le ricerche del malfattore.