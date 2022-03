Prima gioca alle slot machines, poi estrae coltello e si fa consegnare i soldi dalla cassa

BRINDISI - Rapinatore solitario in azione nel bar Rosso e Nero di via Pace Brindisina a Brindisi: un uomo prima ha giocato alle slot machine, poi ha estratto un coltello e minaciato la donna presente dietro al bancone. E' fuggito a piedi con un bottino di circa 500 euro. E' accaduto attorno alle 4, venerdì 4 marzo. Sul posto si è recata una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi che ha ascoltato la testimonianza della vittima e avviato le ricerche del malfattore. La donna è anche stata spintonata, per questo è stato richiesto l'intervento del 118, medicata sul posto ha rifiutato di essere portata in ospedale. Al vaglio dei militari dell'arma le telecamere installate all'interno del bar-sala giochi, aperto h24.