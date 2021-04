Rapinatore solitario in azione nella ricevitoria: fugge con 40 euro

BRINDISI - Con volto coperto dalla mascherina anti-contagio e armato di coltello: un uomo nella serata di ieri, mercoledì 7 aprile, ha perpetrato una rapina in una ricevitoria in via Sicilia, al quartiere Commenda a Brindisi. Sotto la minaccia dell'arma è riuscito a farsi consegnare il borsello, dentro c'erano 40 euro e le carte bancomat. Si è dileguato a piedi disperdendosi nelle vie limitrofe. Sul posto si sono recate alcune pattuglie della Sezione volanti della questura di Brindisi e i colleghi della Squadra mobile che hanno ascoltato la testimonianza della vittima e avviato le ricerche del malfattore. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere