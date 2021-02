Rapinatore solitario in azione nella tabaccheria: fugge con 400 euro

BRINDISI - Rapinatore solitario in azione nella tabaccheria di Villaggio Pescatori, al quartiere Casale di Brindisi: un uomo armato di pistola ha fatto irruzione nella rivendita di via l'Aquila e dopo aver minacciato i presenti si è fatto consegnare i soldi. Dentro c'erano i proprietari, una coppia di coniugi. Il malfattore indossava un berretto e aveva il volto parzialmente coperto dalla mascherina. E' giunto a piedi ed è fuggito a piedi con circa 400 euro. Sul posto si è recata una pattuglia del Nucloe operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Brindisi e lo stesso comandante del Norm, il tenente Marco Colì che ha ascoltato la testimonianza delle vittime. Al vaglio i fotogrammi delle telecamere installate nella rivendita. La nota della rapina è stata diramata a tutte le pattuglie in servizio.