Rapinatori in azione nella tabaccheria in pieno centro: presi poco dopo

BRINDISI - Rapinatori in azione nella tabaccheria di Piazza della Vittoria a Brindisi nella serata di oggi, mercoledì 27 settembre: presi poco dopo dalla polizia. Questi i fatti: in due, di cui uno armato di pistola, entrambi con il volto camuffato, hanno fatto irruzione nella rivendita di tabachi attorno alle 20, minacciando i presenti con l'arma, si sono fatti consegnare i soldi presenti in cassa e sono fuggiti. Sul posto si sono recate alcune pattuglie della Sezione volanti della questura di Brindisi e i colleghi della Squadra mobile. I poliziotti hanno ascoltato i testimoni e visionato i fotogrammi di alcune telecamere presenti in zona, in pochi minuti hanno avviato le ricerche diramando la nota sulla rapina a tutte le pattuglie in servizio. La fuga dei due malfattori, però, si è conclusa poco dopo: i poliziotti della Mobile li hanno trovati e bloccati. Erano ancora in zona. Entrambi sono stati portati in questura. Al momento in cui scriviamo i due si trovano negli uffici della Squadra mobile. La stessa tabaccheria, sita all'incrocio con via Ferrante Fornari, era stata presa di mira dai rapinatori sei anni fa.

Seguono aggiornamenti