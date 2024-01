Rapine ad automobilisti, quarto arresto: accusato anche di detenzione di materiale pedopornografico

Il nome di un 37enne di Campi Salentina si somma a quello degli altri tre, fermati il 27 maggio per sette episodi perpetrati nel Salento: nei suoi confronti un’ulteriore, pesante accusa. Il gruppo avrebbe ripreso i colpi col telefono, scambiandoseli come vanto via Whatsapp