Rapine e furti, estorsione e traffico di stupefacenti: arrestato un uomo

VILLA CASTELLI - Un 41enne di Villa Castelli, Cosimo Leone, già ai domiciliari, è stato raggiunto da un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzione Penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Deve espiare il residio di una pena di 5 anni, 6 mesi e 25 giorni di reclusione, per associazione per delinquere finalizzata a rapine e furti, estorsione e traffico di sostanza stupefacente. Reati commessi a Taranto e Brindisi nel 2014 e 2016.