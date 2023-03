Rapinatore solitario in azione nel supermercato: fugge con circa 3mila euro

SAN VITO DEI NORMANNI - Rapinatore solitario in azione nel supermercato Lidl di via Mesagne a San Vito Dei Normanni. E' accaduto poco prima dell'orario di chiusura di oggi, martedì 7 marzo. Ad agire un uomo con il volto camuffato: si è fatto consegnare il bottino ed è fuggito a piedi. E' riuscito a portare via circa 3mila euro. Secondo le prime testimonianze raccolte non impugnava un'arma ma nascondeva qualcosa di simile in tasca. Avrebbe annunciato la rapina seminando il panico. La persona dietro la cassa non ha potuto fare altro che consegnare il denaro. Sul posto si sono recati i carabinieri del Norm della locale compagnia che hanno ascoltato la testimonianza delle vittime e avviato le ricerche del malfattore. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate davanti al supermercato e nella zona.