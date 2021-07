Attività di ristorazione sulla spiaggia senza autorizzazioni: denuncia e sequestro

OSTUNI - Edifica su un’area demaniale e avvia un'attività senza le prescritte autorizzazioni: nei guai un 50enne di Ostuni. E' stato denunciato dai carabinieri della locale stazione coadiuvati nella fase esecutiva dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi, del Nucleo Antisofisticazioni e sanità di Taranto, da personale della Asl di Brindisi e della Polizia Locale. La struttura si trova a Costa Merlata tra Villanota e Torre Pozzelle.

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo ha violato la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non avendo avviato alla sorveglianza sanitaria un proprio dipendente; ha violato le norme igienico strutturali e difformità autorizzative, dalle quali sono conseguiti i provvedimento di immediata cessazione dell'attività e revoca dell'autorizzazione nonché la contestazione della sanzione pecuniaria di 2.000 euro.

Ha avviato l'attività in assenza delle previste comunicazioni all'Autorità con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria di 5.000 euro. Ha costruito l'attività commerciale su un’area demaniale e senza alcuna autorizzazione. L’intera struttura è stata sottoposta a sequestro.

Santa Lucia, sequestrato parcheggio abusivo

Sempre a Ostuni, in località Santa Lucia, gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Antonio Orefice, hanno sequestrato un'area adibita a parcheggio. Gli agenti hanno accertato che il terreno ha come destinazione "pascolo" ed è sottoposto a vincoli paesaggistici. Il proprietario del terreno non aveva alcun permesso per costruire e non è avvenuto alcun cambio di destinazione d'uso del terreno. Quest'ulitmo è stato sequestrato.