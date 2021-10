Reati contro il patrimonio: un uomo ai domiciliari per scontare una condanna

BRINDISI - Un 47enne di Brindisi è stato raggiunto da un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dall’Ufficio esecuzione Penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ed eseguito dai carabinieri della stazione di Brindisi Casale perchè deve espiare la pena di 10 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi a Brindisi nell’anno 2018. L’arrestato, espletate le formalità rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.