Reati contro il patrimonio e ricettazione: eseguiti due ordini di carcerazione

Brindisi

I carabinieri della stazione di Brindisi Centro hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzione Penale della Procura della Repubblica di Brindisi, nei confronti un 59enne del luogo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo deve espiare la pena di 5 anni di reclusione per reati contro il patrimonio commessi a Brindisi nel 2009. Dopo le formalità di rito, è stato ricollocato ai domiciliari

San Pancrazio Salentino

A San Pancrazio Salentino i carabinieri hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Brindisi, di un 47enne del luogo. L’uomo deve espiare la pena di 3 mesi di reclusione per ricettazione, reato commesso a San Pancrazio Salentino melo 2008. Anche lui è stato posto ai domiciliari