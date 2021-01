Reati vari: un uomo ai domiciliari per scontare una condanna

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Casale hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso dall’Ufficio Esecuzione Penale della Procura della Repubblica di Brindisi, nei confronti di un 33enne del luogo, P.G.. L’uomo deve espiare la pena di 2 anni, 10 mesi e 11 giorni di reclusione, per vari reati tra cui danneggiamento in concorso, danneggiamento seguito da incendio, detenzione e porto illegale di armi e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Brindisi fra il 2006 e il 2018. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.