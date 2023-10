Reati tributari: sequestri da 700mila euro fra immobili e terreni nel Brindisino

Appartamenti, garage e terreni sotto sequestro per un ammontare complessivo pari a quasi 700mila euro. E’ l’esito di due diverse indagini in materia di reati di natura tributaria, tra i quali l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, condotte dai militari della guardia di finanza di Brindisi e Francavilla Fontana.

I provvedimenti di sequestro di beni sono stati eseguiti nell’ultimo mese, di concerto con la Procura della repubblica.

L’azione del Corpo mira a bloccare le infiltrazioni criminali nell’economia legale attraverso mirate indagini finalizzate al recupero del provento del reato, tutelando, così, il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza.

“Contrastare l’evasione fiscale - si legge in una nota della Finanza - vuol dire contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (‘pagare tutti per pagare di meno’)”.