Aggressione in città: "Più controlli di notte, il Comune si costituisca parte civile"

BRINDISI - Dalla politica e dalla società civile arriva la richiesta di potenziamento dei controlli nella zona della movida, dopo stanotte un giovane è stato aggredito al culmine di una lite e si trova ora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi, in coma farmacologico.

“Questo fatto – si legge in una nota del Partito Democratico di Brindisi - rappresenta l’epilogo più grave dopo un’aggressione, anche se da qualche tempo si sono registrati diversi tentativi di soprusi da parte di bulli e microcriminali a danno di tanti giovani che frequentano le vie cittadine”. “È necessario rispondere in maniera ferma – rimarca il Pd - a questi episodi prevedendo il potenziamento dei presidi delle forze dell’ordine soprattutto durante le ore della movida. Anche per questo in ogni occasione utile abbiamo proposto di assumere agenti di polizia locale”.

“Il Comune di Brindisi, anche a tutela dei propri cittadini e dell’immagine della città, predisponga un apposito indirizzo politico per la costituzione in giudizio come parte civile - conclude Cannalire- in tutti i casi che verranno denunciati a partire dal grave episodio della notte scorsa”.

I consiglieri comunali Pasquale Luperti e Michelangelo Greco chiedono “una immediata presa di posizione da parte delle istituzioni per chiedere che i ‘luoghi della notte’ vengano presidiati costantemente dalle forze dell’ordine”. “Purtroppo fino ad oggi tutto – proseguono Luperti e Greco - questo è avvenuto solo saltuariamente ed a seguito di aggressioni violente. I nostri ragazzi, invece, hanno il sacrosanto diritto di vivere la propria città anche durante le ore notturne senza correre il rischio di essere aggrediti dai soliti facinorosi che imperversano impuniti nella nostra città”. “La presenza di polizia e carabinieri, peraltro, così come della polizia locale – concludono - serve a restituire tranquillità anche ai gestori dei tantissimi locali, sorti a Brindisi negli ultimi anni, nel cuore del centro storico”.

A detta di Giuseppe Zippo si tratta “dell’ennesimo segnale di allarme in una città sempre più ostaggio di fenomeni di devianza giovanile frutto in parte anche della mancanza di politiche sociali adeguate, di spazi di socializzazione, iniziative culturali rivolte ai giovani oltre che di presidio del territorio”. “Nella speranza e con l’augurio che il giovane coinvolto esca indenne da questa brutta esperienza – afferma ancora Zippo - risulta utile rivolgere un appello ad autorità, associazioni di categoria e forze di Polizia affinché si restituisca serenità ai giovani ed alle loro famiglie per continuare a sperare di poter vivere la città in piena sicurezza”.