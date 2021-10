Infortunio sul lavoro nel petrolchimico: le reazioni dal mondo sindacale

BRINDISI - I sindacati chiedono “un approfondimento” sul “grave incidente sul lavoro” che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri (giovedì 7 ottobre) all’interno del petrolchimico di Brindisi, dove due lavoratori di una ditta appaltatrice, investiti da un principio di incendio, hanno riportato ustioni in varie parti del corpo. L’incidente, si apprende da una nota congiunta delle sigle Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec, si è verificato “nella fase di preparazione di un’attività per la riparazione di un guasto su un collettore in pressione”. “Dalle informazioni ricevute – fanno sapere i sindacati - gli operai, con una consolidata esperienza lavorativa nel sito industriale, sono stati improvvisamente avvolti da un principio di incendio, scattate le misure di sicurezza interna, sono stati soccorsi e trasferiti presso il presidio ospedaliero di Brindisi”.

“Come Segreterie Territoriali di Filctem Femca Uiltec ci asteniamo in questo momento da ogni commento, in attesa di conoscere ufficialmente la dinamica di questo grave incidente sul lavoro. Nelle prossime ore ci attiveremo per un chiedere un approfondimento su quanto accaduto con le aziende coinvolte”. “È evidente - si legge ancora nel comunicato - che l’aumento di infortuni che sta colpendo pesantemente il mondo del lavoro in Italia deve far riflettere sulle cause di questi eventi, accrescere sempre più l’attenzione delle aziende e rilanciare campagne mirate di informazione e formazione verso la sicurezza nei luoghi di lavoro, per non abbassare mai la guardia. Crediamo altresì che nei luoghi di lavoro debbano essere costantemente monitorati i processi produttivi e valutati in maniera sempre più approfondita i rischi da lavoro per prevenire ogni possibile incidente. Alle famiglie e ai colleghi esprimiamo la nostra vicinanza in questi difficili momenti”.

Cisl: "Sicurezza sul lavoro emergenza nazionale"

Sulla vicenda interviene anche il segretario della Cisl Taranto-Brindisi, Gianfranco Solazzo, il quale rimarca come l’incidente avvenuto nel petrolchimico “non può esimerci dal denunciare per l’ennesima volta che la sicurezza sul lavoro è una emergenza nazionale e per questo c’è la necessità di intervenire con urgenza”. “Solo nella giornata di ieri – prosegue il sindacalista - c’è stato un tavolo regionale convocato con urgenza dalla presidente del Consiglio pugliese Loredana Capone, su sollecitazione dei sindacati, nel corso del quale si sono chieste misure concrete per porre fine a questa scia di infortuni sul lavoro: attuare controlli rigorosi nei cantieri, adottare provvedimenti nei confronti delle aziende che non rispettano le norme sulla sicurezza e premiare quelle virtuose, incentivare programmi a tappeto e mirati alla formazione sulla sicurezza sul lavoro, incentivare controlli da parte degli enti preposti attraverso nuove assunzioni di ispettori; il tutto iniziando dall’applicazione della Legge regionale n.8 del 2014 proprio in tema di sicurezza”.

“Non è più possibile – afferma ancora Solazzo - restare nel limbo delle parole e delle continue denunce. Ora basta si intervenga al più presto; non c’è più tempo da perdere perché si scongiuri che lavoratrici e lavoratori possano recarsi al lavoro rischiando di rimetterci la salute e talvolta la vita. Il lavoro deve ritrovare la sua dignità in tema di legalità, equità e sicurezza. Al momento auspichiamo che l’evento in questione possa risolversi al meglio per i due lavoratori e per le loro famiglie. Ma chi ha competenza in materia intervenga al più presto e faccia chiarezza su quanto accaduto!”