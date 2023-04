La relazione Dia: il territorio brindisino crocevia della droga sotto l'egida della Scu

BRINDISI - Il traffico di stupefacenti resta florido, ma le forze dell'ordine hanno sempre gli occhi puntati su approvvigionamenti e movimenti nel territorio brindisino. E infatti operazioni e arresti da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza sono stati diversi in epoca recente. E' stata appena pubblicata la relazione semestrale della Dia (Direzione investigativa antimafia) al Parlamento sulle attività delle consorterie mafiose in Italia. Gli analisti si sono soffermati sul primo semestre del 2022. Come sempre, c'è un capitolo dedicato alle mafie pugliesi, in cui viene anche analizzata l'attività della Sacra Corona nel Brindisino. L'incipit è dedicato, giustappunto, alla droga: "Le coste brindisine continuano ad essere utilizzate dalla criminalità albanese come luogo di approdo privilegiato per introdurre nel territorio nazionale ingenti carichi di marijuana. In tale ambito, sostanzialmente immutato rimane il modus operandi adottato dalle organizzazioni criminali transnazionali che usufruiscono dell'appoggio offerto da numerosi soggetti di origine albanese residenti o domiciliati nella provincia di Brindisi".

Il traffico di droga sul territorio

I cittadini albanesi sono deputati all'approvvigionamento dello stupefacente, poi ci pensano i locali a organizzare logistica e smercio. Questa collaborazione "transnazionale" vede la presenza anche dei calabresi. Un plastico esempio di quanto delineato dagli analisti della Dia è l'operazione "Tackle" della guardia di finanza che, nel gennaio 2022, ha arrestato 23 persone. Il crocevia dello stupefacente è Oria. Cocaina ed eroina dall'Olanda e dalla Turchia transitavano, attraverso autobus e camion, a Oria per poi venire smistate in tutta la Puglia e in provincia di Reggio Calabria. Tra gli arrestati, anche personalità di nazionalità albanese. Il 21 gennaio 2023 la bontà delle investigazioni è stata confermata da una sentenza con rito abbreviato che ha visto 13 persone condannate per quanto appurato dai finanzieri. Un mesagnese di 62 anni, ritenuto esponente storico della Scu, avrebbe preteso la "spartenza" su questi traffici. Si tratta di Giovanni Donatiello, che sta affrontano attualmente un processo, sempre con rito abbreviato. Sempre nel gennaio 2022, è toccato ai carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni stroncare un altro traffico di droga: nell'occasione vennero arrestate undici persone. L'indagine - 30 complessivamente gli indagati - convinse gli investigatori dell'esistenza, nel territorio di Mesagne, di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nel marzo 2023 sono arrivate 16 condanne, sempre in abbreviato.

Estorsioni e altri campi d'azione della Scu

Spiegano gli analisti: "I clan della Sacra Corona Unita, anche nel Salento, farebbero sistematico ricorso a pratiche estorsive e più comunemente definite c.d. 'metodo mafioso ambientale'. Il gruppo Romano di Brindisi avrebbe puntato di recente anche a monopolizzare la gestione delle slot machine, esercitando in tal modo una forma di controllo del territorio e riuscendo contestualmente a moltiplicare i propri profitti illeciti". Nel giugno 2022, infatti, scatta l'operazione "Nexus" con dieci arresti e 21 indagati complessivamente. I carabinieri puntano i fari su un clan della Scu operante nel capoluogo adriatico. Presunto capo, l'oggi 40enne Ivano Cannalire. "Interessi" del gruppo: estorsioni, perlopiù, con un occhio di riguardo ai proventi delle slot machine e alla guardiania ai grandi eventi. I fatti contestati nei 39 capi di imputazione ai 21 indagati si riferiscono a episodi avvenuti quasi sempre a Brindisi, tra il 2015 e il 2018. Si legge sempre nella relazione semestrale: "Anche i reati contro il patrimonio continuano a rappresentare una illecita fonte di guadagno delle organizzazioni criminali brindisine. I furti di pannelli fotovoltaici e cavi in rame, in particolare, costituirebbero reati spia di fenomeni di più ampia portata soprattutto nel periodo in cui gli incentivi statali sono focalizzati proprio sull'economia green e la transizione energetica". La Scu, inoltre, continua a "fare rumore": "Numerosi risultano i danneggiamenti e gli attentati in danno di attività commerciali o imprenditoriali ma anche quelli di colture o piante all'interno di aziende agricole, settore trainante del Brindisino, che appaiono di non facile lettura ma che, certamente, si pongono come episodi sintomatici di una criminalità diffusa che vuole imporre il proprio potere".

Vecchia guardia e nuove leve: la mappa dei clan

Nelle ultime analisi della Dia viene evidenziato un rischio: il conflitto tra la vecchia guardia della Scu - molti affiliati sono attualmente detenuti in carcere, ma potrebbero uscire a breve - e le nuove leve che sgomitano per avanzare di grado nell'onorata (anzi, disonorata) società. "L'azione di contrasto alla criminalità organizzata brindisina condotta dalle forze di polizia nel primo semestre 2022, unitamente alle operazioni concluse nei periodi precedenti, avrebbe inciso significativamente sui vertici dei clan locali. L'assenza di emblematiche figure di spicco se, da un lato, consente il proliferare di piccoli gruppi disomogenei prevalentemente dediti alla gestione dello spaccio su strada di stupefacenti, dall'altro, lascia presupporre un'inevitabile fase di riorganizzazione degli assetti criminali", sintetizzano gli analisti. E quando si parla di "riorganizzazione" in contesti mafiosi, difficilmente tale processo esclude l'uso della violenza. Come detto, le nuove leve sgomitano e magari non si fanno scrupoli a ricorrere all'uso della violenza, anche estrema. Nella relazione della Dia viene citato un episodio: l'omicidio del brindisino Giampiero Carvone, freddato nel settembre 2019 da un colpo da arma da fuoco. Il 27 giugno 2022 gli agenti della Squadra Mobile di Brindisi hanno arrestato il 27enne Giuseppe Ferrarese. Per lui il processo davanti alla corte d'assise del Tribunale di Brindisi comincia il 18 aprile prossimo. Infine, la mappa dei clan attivi sul territorio. Nel capoluogo operano i Brandi-Morleo e i Romano-Coffa (per alcuni esponenti è attualmente in corso un processo). Inoltre, spiegano gli analisti Dia, in altri Comuni della provincia "conviverebbero due egemoni gruppi criminali riconducibili ai cosidddetti 'tuturanesi' (Buccarella) e ai cosiddetti 'mesagnesi' (Rogoli, Campana, Vitale, Pasimeni e Vicentino)".