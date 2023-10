Presunta violenza sessuale sulla ex: lei ritira la querela, ma il procedimento va avanti

Inizialmente la vittima si era costituita parte civile. Oggi (mercoledì 4 ottobre) ha ritirato la querela, ma il procedimento va avanti. Si è svolta stamattina, presso il tribunale di Brindisi, l’udienza “filtro” nei confronti di un giovane residente in un comune della fascia sud del Brindisino già rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata ai danni della ex convivente, anch’essa residente a sud del capoluogo.

I fatti risalgono a giugno 2022, quando l’imputato, stando all'ipotesi accusatoria, si sarebbe presentato in casa della donna, al quarto mese di gravidanza, per discutere in merito alla situazione dei figli minori in comune. L’uomo, mai rassegnatosi alla fine della relazione, l'avrebbe costretta con violenza a subire atti sessuali, ma il repentino intervento di quello che all’epoca era il nuovo compagno della donna, avrebbe evitato il peggio.

Nei giorni successivi la stessa sporse denuncia. Lo scorso febbraio, assistita dall’avvocato Gianfranco Palermo, la giovane madre si costituì parte civile. Ma oggi il dietro front, con la remissione di querela e conseguente rinuncia alla pretesa risarcitoria. Tuttavia, trattandosi di reato procedibile d'ufficio, è stato disposto il rinvio al 22 maggio 2024. Il collegio giudicante è presieduto dal giudice Tea Verderosa.