Reperti archeologici abbandonati: il rinvenimento sulla rampa della superstrada

MESAGNE - Una busta nera contenente una serie di reperti archeologici, perlopiù vasellame, è stata rinvenuta questa mattina (31 maggio) a lato della rampa di accesso che dalla strada provinciale Mesagne-San Vito dei Normanni conduce alla statale 7 Brindisi-Taranto.

Sul posto è giunta la polizia di Stato del commissariato di Mesagne, sotto il coordinamento del vicequestore Giuseppe Massaro. I rilievi sono stati analizzati dalla Scientifica.

Il rinvenimento

La scoperta è stata degli operai della ditta impegnata per Acquedotto pugliese nella realizzazione di alcune opere strutturali nell'area di Mesagne. Qui il personale ha notato la presenza della busta con il materiale di carattere storico-artistico, in parte deteriorato. La circostanza conduce ad ipotizzare che i responsabili potrebbero aver gettato la busta al fine di "liberarsi" dei beni.

Quella di Mesagne è una zona fertile in materia archeologica. Poco meno di due mesi fa, nel cuore della città è venuta alla luce una tomba ellenistica, l'ultima della serie. Il rinvenimento più eclatante è stato quello del 2020 in piazzetta Sant’Anna dei Greci, nel cuore del centro storico, con due tombe emerse ed in una delle quali campeggiava la sagoma ossea richiamante l'abbraccio riservato da una madre al proprio bambino.

