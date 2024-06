G7: ecco le restrizioni sulle strade statali, per i mezzi di trasporto

Le strade statali Brindisi – Lecce, Brindisi – Bari e Brindisi – Taranto saranno parzialmente interdette ai mezzi di trasporto con massa superiore a 7,5 tonnellate. Le restrizioni sono state disposte dalla prefettura di Brindisi, in vista del G7 in programma a Borgo Egnazia, dal 13 al 15 giugno. Le interdizioni avranno inizio a partire dalla mattina di mercoledì 12 giugno. Eccole di seguito.

Dalle ore 07:00 dell'11 giugno 2024 fino alle 24:00 del 15 giugno 2024, l'interdizione della circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, in entrambe le direzioni, dei tratti ricadenti in ambito provinciale come di seguito elencati: Strada Statale 379, dal km 0,00 al km 51+200; Strada Statale 16, dal km 856+200 al km 859+600.

La chiusura temporanea della SS 613 nel tratto di competenza della Provincia di Brindisi che inizia dal Km 17+750 (territorio del Comune di Torchiarolo) e fino al km 0 per i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate limitatamente alle seguenti date e orari: dalle ore 18:00 e fino alle 24:00 del 12 giugno 2024; dalle ore 08:00 e fino alle 14:00 del 13 giugno 2024; dalle ore 19:00 e fino alle 24:00 del 14 giugno 2024; dalle ore 08:00 e fino alle 24:00 del 15 giugno 2024

La chiusura temporanea della Var16 (Variante di Brindisi) dal km 912+900 al km 917+300 (agro di Brindisi) per i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate limitatamente alle seguenti date e orari: dalle ore 18:00 e fino alle 24:00 del 12 giugno 2024; dalle ore 08:00 e fino alle 14:00 del 13 giugno 2024; dalle ore 19:00 e fino alle 24:00 del 14 giugno 2024; dalle ore 08:00 e fino alle 24:00 del 15 giugno 2024

La chiusura temporanea della Ss 7 a partire dal Km 670+030, territorio del Comune di Francavilla Fontana e fino alle porte di Brindisi per i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, limitatamente alle seguenti date e orari: dalle ore 18:00 e fino alle 24:00 del 12 giugno 2024; dalle ore 08:00 e fino alle 14:00 del 13 giugno 2024; dalle ore 19:00 e fino alle 24:00 del 14 giugno 2024; dalle ore 08:00 e fino alle 24:00 del 15 giugno 2024.

