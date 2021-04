Incidente ferroviario: "L'automobilista era da solo in auto"

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’avvocato Lauro Bellanova, riguardo all’articolo sull’incidente ferroviario avvenuto mercoledì 31 marzo in località Serranova

In detto articolo lo sconosciuto autore (l’articolo non è firmato) ha scritto che: << (…) il conducente e altri due passeggeri sono riusciti a lasciare il veicolo poco prima dell’impatto (…) i tre occupanti hanno cercato (…)>>. Questa affermazione non risponde in alcun modo a verità in quanto come affermato e confermato dal mio assistito sul posto al momento dell’accaduto era presente solo ed esclusivamente lui e non anche altre persone sopraggiunte in un momento successivo poiché dallo stesso contattate.