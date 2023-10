Fermano un uomo durante controlli e scoprono che è un ricercato: arrestato

FASANO - E' stato fermato, a bordo di un autoarticolato, durante un normale controllo della polizia stradale sulla statale, all'altezza di Torre Canne. Peccato che dovesse scontare il residuo di una pena per una condanna definitiva. Gli agenti hanno arrestato M.D., 66enne residente a Triggiano, comune del Barese. L'episodio, come detto, è avvenuto nel territorio della frazione di Fasano, nella mattinata di ieri, giovedì 25 ottobre 2023.

La Questura di Brindisi ricorda che i controlli servono non solo "per garantire la sicurezza e la regolarità del traffico stradale sulle strade del nostro territorio", ma anche "per prevenire e reprimere le attività criminali correlate". Per questo, in periodi recenti, "si è registrato un rafforzamento dei servizi di controllo della circolazione stradale". Controlli che hanno dato i propri frutti, evidentemente.

Infatti, una pattuglia della polizia stradale di Brindisi, durante un normale controllo del territorio, ha fermato M.D. mentre era a bordo di un autoarticolato che percorreva la strada statale 379, all'altezza della località Torre Canne del comune di Fasano. Dopo averlo identificato, gli agenti hanno scoperto che si trattava di una persona ricercata per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti che si era resa irreperibile da diversi mesi.

L'epilogo è stato scontato e inevitabile. L'uomo è stato immediatamente arrestato e condotto in carcere per scontare il residuo di una pena pari a otto anni di reclusione a seguito di una sentenza divenuta definitiva.