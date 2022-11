Ricercato per rapina, alloggiava in hotel in città: rumeno arrestato dalla Polizia

BRINDISI - L’intensificazione del controllo del territorio disposta dal Questore di Brindisi Annino Gargano ha riguardato anche le strutture ricettive del capoluogo e dell’intera provincia ed è nell'ambito di questa operazione che la Polizia ha arrestato un rumeno sul cui capo pendeva un mandato di arresto europeo per rapina. Gli agenti della Sezione volanti hanno raggiunto hanno rintracciato il giovane nella sua stanza di albergo, traendolo in arresto. Dopo le formalità di rito e la notifica del provvedimento restrittivo, è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Brindisi in attesa degli ulteriori provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria finalizzati alla sua estradizione.