Manca da casa da sabato mattina: attivate le ricerche di un 38enne

SAN VITO DEI NORMANNI – E’ stato attivato il piano provinciale di persone scomparse per un 38enne di San Vito dei Normanni di cui da più di 24 ore non si hanno notizie. L’uomo si è allontanato ieri mattina (sabato 15 aprile) dalla sua abitazione nel centro di San Vito dei Normanni, a piedi. Il telefono cellulare, da quanto appreso, risulta spento. I familiari, sempre nella giornata di ieri, hanno presentato denuncia di scomparsa presso la locale caserma dei carabinieri. Da prassi, a stretto giro sono stati coinvolti nelle ricerche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Pompieri e forze dell’ordine stanno monitorando le campagne fra Brindisi e San Vito dei Normanni. Chiesto anche il supporto dei cinofili della Croce Rossa. Per la tarda mattinata di oggi è stato convocato un tavolo in prefettura.

Foto e generalità dello scomparso potranno essere divulgate solo su autorizzazione dalla famiglia. Per questo non sono presenti in questo articolo