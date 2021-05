"Io accoltellata" e suo marito minaccia suicidio: mistero dopo telefonata

Una chiamata inquietante nel corso della notte. Poi l’immediato avvio delle ricerche. Sono ancora da definire i contorni di una vicenda che coinvolge le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Di certo c’è che intorno all’1:30 di oggi (venerdì 7 maggio), come riportato dai colleghi di LeccePrima, una donna ha contattato telefonicamente il Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Senza lasciare le proprie generalità, in tono concitato, ha riferito di essere stata accoltellata dal marito, di cui non ha fatto il nome. La donna ha però fornito indicazioni sul luogo in cui si trovava, nelle campagne fra Erchie, Avetrana (Taranto) e la provincia di Lecce.

La conversazione fra la donna e il personale sanitario sarebbe stata interrotta dal marito, che per alcuni minuti ha parlato con una infermiera, manifestando l’intenzione di suicidarsi. Dopo di che, il buio. Con la coppia non è stato più stabilito alcun contatto. Immediatamente i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, in sinergia con i colleghi dei comandi provinciali di Lecce e Taranto, hanno avviato le ricerche nelle campagne fra Erchie, Avetrana e la provincia leccese, con l’ausilio di un drone per sorvolare l’area.

Seguono aggiornamenti